Sardegna | progressisti sardi rientrano in campo largo | Todde ' soddisfatta'

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Un tassello del fronte progressista insi ricompone. Icapitanati dall'ex sindaco di Cagliari Massimo Zeddainfatti nela trazione Pd-M5S per la corsa alle prossime Regionali, a sostegno della pentastellata Alessandracome candidata presidente. “Lavoriamo, abbiamo lavorato e continueremo a lavorare per l'unità - dichiara-. Ho sempre ribadito dal primo momento l'importanza di una coalizione ampia, credibile, saldamente ancorata ai valorie assolutamente alternativa a questa giunta di centrodestra, la peggiore che laabbia mai avuto. Non ho mai smesso di lavorare, e continuerò a farlo, in nome dell'unità. E ho ...

...e uno dei leader dei, Massimo Zedda che conferma la volontà di correre per le prossime comunali proprio mentre si definiscono le coalizioni per le regionali di febbraio in, con ...Andiamo avanti con ancora più forza e determinazione in un progetto che non guarda solo al prossimo appuntamento elettorale ma al futuro della". Il comunicato deiribadisce il "...Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Un tassello del fronte progressista in Sardegna si ricompone. I progressisti sardi capitanati dall'ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda rientrano infatti nel campo largo a t ...Mancano solo 48 giorni alle elezioni regionali in Sardegna, ma i colpi di scena non mancano nei due schieramenti di centrosinistra. Renato Soru, ex presidente della regione e patron di Tiscali, ha dec ...