Sant’Antimo | panificio svaligiato 5 volte in un anno | l’ultima nel 2024

Petrone di via Galileo Galilei ain balia dei malviventi. Quinta rapina in un anno nell'esercizio commerciale. Esasperati i titolari che hanno deciso di pubblicare sui social l'...Petrone di via Galileo Galilei ain balia dei malviventi. Quinta rapina in un anno nell'esercizio commerciale. Esasperati i titolari che hanno deciso di pubblicare sui social l'...