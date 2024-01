Santa Maria la Carità | rubata auto ad un Carabiniere | arrestati e denunciati

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 8 gennaio 2024)LA CARITA’: tentano il “cavallo di ritorno” ma l’è di un. Un 20enne arrestato e uno denunciato L’di un maresciallo dei Carabinieri è parcheggiata in strada, lungo via Cannavacciuolo.E’ lì da qualche ora, nel paese diladove il militare sta trascorrendo parte della licenza.Il veicolo rimane in sosta fino a ieri sera. Fino a quando qualcuno forza la portiera e la fa sparire.Nell’nessun indizio che potesse far pensare ad un appartenente alle forze dell’ordine, quindi via libera per il “cavallo di ritorno”. Un uomo contatta con insistenza il, proponendo di sostenerlo nella ricerca e nel recupero del veicolo rubato. Una ...