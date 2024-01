Sanità | Sos personale ospedali al collasso mancano 1800 medici

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il servizio sanitario campano tiene la rotta da almeno 10 anni viaggiando con un saldo dinegativo, rispetto agli standard, che oscilla dalle 10 alle 13 mila unità in meno del...

United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - Il tribunale di Firenze con ordinanza del 20 novembre 2023 analizza la normativa emergenziale e ... ()

Sono quelle relative al Suicidio assistito della terza persona in Italia, che tuttavia ha dovuto attendere oltre un anno a causa di resistenze ... (wired)

Dall’ Osservatorio di Motore Sanità le proposte per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale. 19 dicembre 2023 – Il Fondo sanitario nazionale nel ... (ildenaro)

In questi giorni è il nome più discusso in tutta la Florida . Si chiama Joseph Ladapo , è il responsabile sanitario dello stato americano e ha ... (ilgiornaleditalia)

Il nostro Paese è al tredicesimo posto in Europa per spesa pro capite per la, troppo poco. Lo sciopero Lo scorso 5 dicembre medici e infermieri avevano scioperato chiedendo assunzioni di ...... coordinato dalla giornalista Filomena Greco de 'Il Sole 24 Ore', illustri personaggi del settore a partire da Walter Ricciardi, Professore di Medicina ePubblica all'Università Cattolica di ...