San Cipriano Picentino | maltratta la moglie | nei guai 50enne

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nel pomeriggio del 5 gennaio, a San, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare “dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di undel luogo, “permenti in famiglia e lesioni” nei confronti della. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. Segui ZON.IT su Google News.

