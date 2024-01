San Camillo di Roma | sull’improvvisa morte del commesso 44enne al pronto soccorso | esposto del Codici in Procura

La novità di quest'anno sarà la possibilità di iscriversi non solo presso la sede storica romana di UniCamillus, ma anche nella nuova sede dell'Ateneo, al Lido di Venezia presso l'Irccs. ...E' fissato per martedì 9 gennaio il funerale di Francesco De Paolis, il commesso di 44 anni morto la sera del 31 dicembre al pronto soccorso deldove era stato visitato per un mal di gola . "Saluteremo Francesco martedì 9 gennaio 2024 alle 10 30 presso la chiesa Santa Silvia, via Giuseppe Sirtori ,2. Grazie a tutti per l'affetto e ...Da anni impegnata contro la malasanità (laddove appurato dalle circostanze), l’associazione Codici ha deciso di presentare un esposto alla Procura per fare luce sulla morte di Francesco de Paolis, il ...Codici: esposto in Procura sulla morte del 44enne Francesco De Paolis al San Camillo di Roma. Da anni impegnata contro la malasanità, l’associazione Codici ha deciso di presentare un esposto alla ...