Samuel Theis | recentemente nel cast di Anatomia di una caduta | è stato accusato di violenza sessuale

, recentemente nel cast di Anatomia di una caduta, è stato accusato di stupro da un uomo che ha lavorato nella troupe del suo film Je te jure. Il sito di Variety sostiene che l'attore ...... come si suol dire: Sandra Hüller in primis, ma anche i compagni di set Vincent Swann, Arlaud Daniel, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz,, Jehnny Beth, Saadia Bentaïeb, Camille ...L'attore è stato accusato da un membro della troupe di violenza sessuale e di averla costretta ad un rapporto non consensuale.L'attore Samuel Theis è stato accusato di violenza sessuale da un membro della troupe del suo primo film da regista, Je te jure.