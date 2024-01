Samsung | al Ces con nuovi display inaugura l’era degli schermi basati sull’Ia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – In occasione del Ces 2024annuncia le nuove line-up TV QLed, Micro Led, OLed e Lifestyle con novità che – si sottolinea – “segnano l’inizio delsull’intelligenza artificiale grazie all’introduzione di un processore di nuova generazione che sfrutta l’AI, destinato a ridefinire la percezione di ciò che uno schermo smart può fare”. Oltre a migliorare la qualità audio-video, le nuove gamme offrono funzionalità basate sull’intelligenza artificiale in linea con gli standard di sicurezza diKnox per ispirare e supportarestili di vita. La line-up 2024 di TVpromette una perfetta fusione tra tecnologia all’avanguardia e design incentrato sulla persona, ponendo le basi per esperienze ...

...gamme offrono funzionalità basate sull'intelligenza artificiale in linea con gli standard di sicurezza diKnox per ispirare e supportare nuovi stili di vita In occasione del2024...ha annunciato le sue nuove line - up TV QLED, MICRO LED, OLED e Lifestyle in occasione del2024 , segnando l'inizio di una nuova era per gli schermi smart. L'introduzione del processore ...Gli ultimi TV Samsung Neo QLED 8K e 4K offrono un pacchetto completo e includono immagini realistiche e tecnologia audio premium.I nuovi modelli di monitor Samsung Odyssey OLED G9, Odyssey OLED G8 e Odyssey OLED G6 saranno presentati al CES 2024.