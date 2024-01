Samardzic al Napoli | c’è l’accordo | 20 milioni più 5 di bonus all’Udinese Tmw

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, ilha definito il trasferimento di. Al club friulano 20di base fissa più 5 di. Al calciatore 1,8-2di euro netti a stagione. Trovatoquindi anche con l’entourage del centrocampista che dovrebbe trasferirsi ain settimana. C’ètra ile l’Udinese per“Fra le due società la trattativa è praticamente definita in ogni suo aspetto, colche metterà sul piatto 20di euro di parte fissa più ulteriori 5 dieventuali. Ora la partita è fra ilstesso e l’entourage del calciatore. Le ...

Si lavora agli ultimi dettagli con l'agente del calciatore. Lazar Samardzic in procinto di diventare un calciatore del Napoli, la fumata bianca è imminente. Il secondo colpo azzurro in questo gennaio. Continua anche se a rilento la trattativa tra Napoli e Udinese per il centrocampista Lazar Samardzic.