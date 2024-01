Salvini | «Il Decreto Crescita era un’ingiustizia per gli italiani»

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Le parole di Matteo, politico italiano, sull’abolizione delin Serie A. I dettagli Matteo, attraverso una nota ufficiale, ha commentato l’abolizione delin Serie A. PAROLE – «Sconti e vantaggi fiscali solo per calciatori stranieri? È stato giusto fermare questa ingiustizia nei confronti non solo degli sportivi, che così saranno più valorizzati, ma di tutti gli altri lavoratori e di tutte le altre imprese che non hanno goduto di questi privilegi».

... procederà coi bandi Dal Campidoglio fanno sapere che serve tempo per valutazioni tecniche per via delle norme, su tutte ilMilleproroghe, l'informativa del ministro. A Ostia la ...Attraverso una nota, la Lega di Matteoha voluto rispondere alle parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, in merito allo stop delcrescita . ' Sconti e vantaggi fiscali solo per calciatori stranieri È stato giusto ...Così il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all'avvio dei lavori per ammodernare l'Autodromo di Monza. "Da ministro dell'Interno prima e oggi delle ...La Lega, partito politico guidato da Matteo Salvini, ribadisce in una nota la soddisfazione per l'eliminazione del Decreto Crescita: "Sconti e vantaggi fiscali solo per calciatori ...