Salvataggio in extremis per oltre 200 cani | erano destinati al macello

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Più di 200ale trattati come rifiuti, sono stati salvati in un drammatico intervento della polizia indonesiana nella città di Semarang, sull'isola di Giava. I, intrappolati all'interno di sacchi e gettati in un camion,affamati, disidratati e terrorizzati. Cinque persone sono state arrestate e rischiano fino a cinque anni di carcere in base alle norme sulla protezione degli animali. Il camion, carico diancora vivi, è stato fermato grazie alle informazioni raccolte dalla polizia. Il capo della polizia locale, Irwan Anwar, ha dichiarato: "Abbiamo ottenuto informazioni il mese scorso, ma solo questa sera (sabato, ndr) siamo riusciti a bloccare il trasporto di 226". L'Indonesia, nonostante sia uno dei pochi paesi al mondo che ...