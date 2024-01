Saluti romani per Acca Larentia | Schlein presenta un’interrogazione Rampelli | “Fdi non c’entra”

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 8 gennaio 2024) E' polemica politica rovente dopo la commemorazione dei tre militanti del Fronte della Gioventù, uccisi nella strage diil 7 gennaio del 1978. Il fatto: prima la commemorazione delle autorità, con la deposizione delle corone di alloro da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e, per il Campidoglio, dell'assessore alla Cultura Miguel Gotor, nel piazzale dove c'è la targa ricordo. Poi, in un secondo momento, quando presidente e assessore erano già andati via, e in un luogo diverso, davanti alla ex sede del Msi, la commemorazione di alcuni militanti con il "presente" e il saluto romano L'articolo proviene da Firenze Post.