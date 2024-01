Saluti romani | Pagliarulo Anpi | “Violata la legge Scelba | perché non si è intervenuto? Meloni e Piantedosi prendano le distanze”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “È evidente che questa manifestazione sia in palese contrasto con ladel ’52“. A dirlo è il presidente nazionale dell’, Gianfranco, che ha deciso di non restare in silenzio di fronte quanto accaduto alla commemorazione per le vittime della strage di Acca Larentia, dove centinaia di militanti hanno fatto il saluto romano gridando “Presente”. “Mi ha colpito che non ci siano state né azioni repressive né preventive nei confronti di una manifestazione di tipo neofascista sostanzialmente annunciata – continua– Quindi chiedo anon è stato fatto nulla per impedire la manifestazione?nel corso della manifestazione non sono stati identificati i responsabili di un palese reato in violazione della ...