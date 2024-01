Saluti romani alla celebrazione di Acca Larentia Le opposizioni insorgono

(Di lunedì 8 gennaio 2024) AGI - La cerimonia del 'Presentè seguita ai, il tutto immortalato dagli smartphone dei residenti del quartiere Tuscolano e rimbalzato sui social network. La commemorazione dei militanti Msi morti 45 anni fa a via, a Roma, innesca la reazione delleche chiedono chiarimenti al governo e, in particolare al ministro Matteo Piantedosi. A non convincere Elly Schlein e gli altri partiti di opposizione, è la presenza sul posto delle forze dell'ordine - riprese anch'esse dai telefonini - che avrebbero assistito inermi aifascisti. Non solo: il Partito Democratico del Lazio, con il segretario Enzo Foschi, denuncia la presenza di istituzioni regionali e nazionali nel piazzale della storica sezione del Movimento Sociale. E la consigliera Emanuela ...

AGI - 'FdI è totalmente estranea all' episodio deialla commemorazione delle tre giovanissime vittime dell' attentato di Acca Larentia . Peraltro, il fatto è stato eclatante e ha avuto molta visibilità, ma il partito davvero non ha alcun ..."FdI è totalmente estranea all'episodio deialla commemorazione delle tre giovanissime vittime dell'attentato di Acca Larentia. Peraltro, il fatto è stato eclatante e ha avuto molta ...Fdi non ha niente a che vedere con le centinaia di braccia alzate nel saluto romano esibito ad Acca Larentia, la storica sezione dell’Msi nel quartiere Tuscolano a Roma dove 46 anni fa vennero uccisi ...Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Tajani sui saluti romani di via Acca Larenzia: 'Fi è antifascista. L'apologia di fascismo è vietata dalla legge'. Ma La Russa: 'Dubito che ci sia un reato'. Dissonanze non d ...