Saluti romani ad Acca Larenzia e la sinistra riattacca con il disco dell' allarme fascismo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ci risiamo. Puntuale come ogni anno anche questo 7 gennaio ci ha regalato il solito mare di polemiche legate al video con il saluto ed il braccio teso di un gruppo di esponenti di estrema destra a Roma per ricordare le vittime di. Dico «solito» perché con una semplice ricerca sul web troverete un video analogo degli anni passati ed articoli con le medesime reazioni politiche,. soprattutto da. Oggi, attivissima, Elly Schlein, rapida come un falco nel condannare l'duto: «È inaccettabile, Meloni non ha nulla da dire?» e dopo l'annuncio di una interrogazione parlamentare. Lo stesso hanno fatto Renzi, Calenda ed altri. Il ritornello è sempre lo stesso: il filmato con un centinaio e poco più di persone con il braccio teso ha dato il via libera all'opposizione per rilanciare, anzi gridare ...

Erano in centinaia, schierati in formazione militare per il saluto romano e il “presente” in onore di “ tutti i camerati caduti”. L’immagine è di ... (luce.lanazione)

"Se gridi "Viva l'Italia antifascista" a teatro vieni identificato, se vai a un'adunata neofascista cone striscioni invece no", ha scritto per esempio su X (l'ex Twitter) la segretaria ...Prima l'indignazione per i(che c'erano sempre stati, anche in passato) , poi le insinuazioni infondate sul presunto permissivismo della Digos. E infine il tentativo di utilizzare il biasimevole gesto dei ...in una manifestazione neofascista segnata fra le altre cose dai saluti romani dei partecipanti. Secondo quanto riferiscono fonti del Movimento 5 stelle, sarà il vicepresidente della Camera Sergio ...Prima l'indignazione per i saluti romani (che c'erano sempre stati, anche in passato), poi le insinuazioni infondate sul presunto permissivismo della Digos. E infine il tentativo di utilizzare il ...