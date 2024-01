Salto con gli sci | ‘Dilly-ding | dilly-dong’ Austria Sveglia! È ora della Tournée dei 4 trampolini femminile!

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La Tournèe dei 4ha appena mandato in archivio la propria 72ma edizione, fornendo uno spettacolo unico e forti emozioni. L’interesse mediatico si è rivelato enorme e la risposta di pubblico è stata eccellente, poiché si sono registrate oltre 100.000 presenze in loco nell’arco degli otto giornimanifestazione. Niente di nuovo, l’appuntamento ha rispettato le altissime aspettativevigilia. Proprio per questo, è giunto il momento di calcare viepiù la mano su un concetto. La speranza è che nel 2024-25 si debba effettuare una distinzione, parlando di 73ma edizione maschile. Tale dinamica, implicherebbe l’esistenzaprima edizione femminile dell’evento, il cui embrione esiste già. La federazione tedesca ha permesso alle donne di saltare sia a ...