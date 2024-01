Salerno | vigilessa investita mentre effettura rilievi per un incidente

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un’agente di Polizia Locale aera impegnata ad effettuare deiper unstradale è stata, a sua volta, coinvolta in un altro sinistro finendo per esseree ferita da un’automobile in transito. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 che hanno trasferito la malcapitata al Pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi”: per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. L’episodio è stato reso noto da un comunicato stampa del responsabile della funzione pubblica della Cgil, Antonio Capezzuto. “Il lavoro di presidio del territorio svolto dalla Polizia Municipale è svolto spesso in condizioni a complicate e di precaria sicurezza, e i lavoratori sono soggetto a numerose variabili che spesso mettono a ...