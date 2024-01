Salerno | spaccio di stupefacenti | arrestato pusher

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La sera del 5 gennaio, la Polizia di Stato, nell’ambito di servizi volti alla prevenzione e alla repressione dei reati, ha tratto in arresto nella flagranza di reato un uomo per il reato di detenzione ai fini didi sostanzepoiché individuato in possesso di n. 3 involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 30 grammi, di denaro contante provento dell’attività illegale e di telefoni cellulari dedicati. Segui ZON.IT su Google News.

