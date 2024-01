Salerno | pedina e palpeggia una 15enne | arrestato 63enne

Sulla scacchiera della partita, Allegri muove un'altra: fuori Nicolussi e dentro un altro centravanti, Milik. Attacca invece Vlahovic: stoppa spalle alla porta, si gira ma tira alto. L'assedio ......giusta per rimpinguare la mediana e sopperire all'assenza di Coulibaly. In estate il 23enne aveva preferito restare a Torino, probabilmente anche per via dello scarso impiego avuto a...Palpeggia una 15enne e poi la pedina per giorni: ai domiciliari un 63enne salernitano. I carabinieri della stazione di Salerno Duomo hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare ...Un 63enne di Salerno è indagato per atti persecutori e violenza sessuale su una minorenne, che avrebbe palpeggiato e molestato più volte in strada ...