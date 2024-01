Salernitana | Walter Sabatini sottoposto ad intervento chirurgico | il post sui social

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ottima prestazione dellanella sfida della 19ª giornata del campionato di Serie A contro la Juventus. Il testa-coda del massimo torneo italiano si è concluso sull’1-2 con i bianconeri in grado di ribaltare l’iniziale vantaggio di Maggiore con i gol di Iling e Vlahovic a tempo quasi scaduto. La classifica per i granata è ancora delicata, ma le ultime due prestazioni hanno alimentato le speranze di salvezza., direttore sportivo reduce dal ritorno in granata, è statoadcome confermato proprio dal dirigente in unpubblicato sui. “Non sono presente in questi giorni a Salerno come dovrei, perché ho subito un’infrazione spontanea di una vertebra, che mi ha costretto a ...