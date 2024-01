Salernitana | sfida alla Fiorentina per Faraoni del Verona

La coppa d’Africa prenderà il via tra poche settimane, per la precisione il 13 gennaio, con molti club che perderanno vari giocatori. Ci siamo ... (spazionapoli)

Nonostante la vittoria contro il Verona, importante per la corsa salvezza, in casa Salernitana Inzaghi sarebbe sempre a rischio esonero Nonostante ... (calcionews24)

Filippo Inzaghi , tecnico della Salernitana , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus, gara valida per gli ottavi ... (sportface)

, Inzaghi può recuperare due calciatori I due saranno testati durante la settimana e potrebbero essere convocati per lacontro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Tutte le ...Dopo il pesante ko con il Torino , il Napoli è sceso in campo per preparare lacon la. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro: 'Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la ...Dopo aver ceduto Pasquale Mazzocchi al Napoli, la Salernitana affianca la Fiorentina nella corsa all`esterno destro dell`Hellas Verona, Davide Faraoni (classe 1991.Il gruppo azzurro, quindi, dopo l'allenamento odierno si è trasferito in un albergo di Pozzuli dove rimarrà fino alla sfida contro la Salernitana in programma il 13 gennaio alle 15.00.