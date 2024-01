Salernitana-Juve | l’analisi di Calvarese | «Due gli episodi contestati…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Gianpaolo, ex arbitro, ha commentato come di consueto glidella gara tradell’Arechi Gianpaolo, ex arbitro, ha commentato come di consueto glidella gara di Serie A tradell’Arechi. La sua moviola su Tuttosport: ANALISI – «Due glicontestati nell’area di rigore della. Il primo si verifica dopo pochi secondi dall’inizio della gara, quando Yildiz cade a terra dopo un contatto con Daniliuc. Il centrocampista granata non fa nulla per provocare il penalty, ma il turco è più veloce e guadagna un vantaggio: grosso rischio ma giusto non fischiare. Il secondo ha per protagonisti Gyomber e Vlahovic. Il difensore slovacco è furbo nel ...