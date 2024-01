Saldi | Confesercenti | “Opportunità per famiglie e negozi di vicinato”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“ll 5 gennaio sono iniziati in Irpinia, come nel resto della Campania, iinvernali di fine stagione. Un appuntamento fisso, dai consumatori atteso ancora più del solito, per effettuare acquisti a prezzi convenienti. Ed unaper idi, che restano i principali riferimenti per le, in simili occasioni”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale diAvellino. “Quattro italiani su dieci – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria-, secondo un sondaggio commissionato daad Ipsos, hanno già pianificato di comprare in saldo, con un budget medio previsto di 267 euro, e c’è un ulteriore 56% che acquisterà in caso di offerta interessante e che quindi non ha ancora ...