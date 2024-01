Salburn | gli spettatori criticano il buco di trama che non aggiunge niente

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Glidel nuovo film di Emerald Fennell hanno criticato un apparentenella. Glidi Saltburn sono rimasti confusi da un possibilenelladel film di Emerald Fennell riguardante principalmente la cronologia della vicenda raccontata. Il thriller, disponibile in streaming su Amazon Prime Video, segue lo studente con borsa di studio Oliver Quick (Barry Keoghan) all'Università di Oxford nel 2007, che lotta per trovare il suo posto fino a quando non viene attratto dal mondo dell'affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi). Felix lo invita a Saltburn, l'eccentrica tenuta di famiglia, per un'estate indimenticabile, in cui conosce i genitori del suo nuovo amico, Elspeth (Rosamund Pike) e Sir James (Richard …