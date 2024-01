Rottura tra governo ed Arcelor Mittal sull’ex Ilva di Taranto Dai soci privati no anche alla ricapitalizzazione di minoranza

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Spaccatura (definitiva?) traitaliano e il gruppo franco indianodi. Nell’incontro che si è svolto oggi “la delegazione delha proposto ai vertici dell’azienda la sottoscrizione dell’aumento di capitaleale, pari a 320 milioni di euro, così da concorrere ad aumentare al 66% la partecipazione delo pubblico Invitalia, unitamente a quanto necessario per garantire la continuità produttiva. Ilha preso atto della indisponibilità diad assumere impegni finanziari e di investimento,comeo di, e ha incaricato Invitalia di assumere le ...

L'ex concorrente del Gf Vip: "Io e Basciano siamo due uomini diversi, forse per Sophie era più adatto lui". (comingsoon)

A distanza di una settimana, le parole di Belen Rodriguez rilasciate nel corso della sua intervista a Domenica In risuonano ancora forti e chiare. A ... (blogtivvu)

Dopo il ritorno a Uomini e Donne, Ida Platano oggi è stata anche a Verissimo per parlare della fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza. La ... (biccy)

Sarà addio a gennaio per Raphael Varane : secondo fonti inglesi, il difensore non ha legato con Ten Hag e lascerà presto Manchester (itasportpress)

Nell'incontro con ArcelorMittal sull'ex Ilva di Taranto, "la delegazione del Governo ha proposto ai vertici dell'azienda la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, pari a 320 milioni di euro, ...L'Aca in una nota spiega che lasi è verificata dalle ore 2:20 della scorsa notte e ha determinato l'interruzione dell'erogazione idrica in un'area di Pescara Sud compresavia Tirino, il ...Il giovane cantautore ha annunciato su Instagram l'intenzione di prendersi una pausa. Dietro la sua scelta, forse, anche una crisi di coppia con Isobel.Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...