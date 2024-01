Roma | un difensore in Arabia per farne arrivare un altro | il piano e i nomi

La Roma ha chiuso per Huijsen . Classe 2005, arriva in giallorosso con la formula del prestito secco . Il giovane difensore è tra i prodotti della ... (247.libero)

La Roma piazza il primo colpo di calcio mercato in questa sessione invernale. Vinto il derby e chiusa in poco tempo la trattativa con la Juve ntus. La ... (notizie)

Il Napoli non sta vivendo un momento facile in questa stagione. La squadra allenata da Walter Mazzarri è stata contestata nelle ultime uscite per un ... (dailynews24)

In casa Roma non si fermano gli infortuni nel reparto difensivo: nella gara contro l’Atalanta fuori a fine primo tempo anche Llorente In casa Roma ... (calcionews24)

Ilolandese, di tutta risposta, ha sfornato una prestazione molto più che sufficiente Huijsen, buona la prima con laUna sfida delicata, un match tra due squadre in lotta per la ...A 30 punti ci sono invece Atalanta e Lazio, invece fuori da tuttoe Napoli. Fosse finito il ... l'età avanza, ma De Silvestri si conferma unche in area di rigore sa segnare con grande ...La Roma lavorerà ancora sulla difesa: l`obiettivo numero uno è Caglar Söyüncü. Lo scrive il Corriere dello Sport secondo cui però il club giallorosso.DE SILVESTRI; l’età avanza, ma De Silvestri si conferma un difensore che in area di rigore sa segnare ... il quale è Vlahovic. LA ROMA; la partita è finita 1-1 ma la Roma ha giocato la miglior partita ...