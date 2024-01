Roma | trovato cadavere di uomo in stazione Termini | indagini in corso

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CRONACA DI– Ildi unnigeriano e’ statoquesta mattina intorno alle 10 nelladi. Il corpo si trovava in prossimita’ del Binario 1 Est dello scalo ferroviario. Secondo i primi accertamenti si tratta di un giovane. Sul posto per i rilievi la polizia ferroviaria.in. Secondo i primi accertamenti, la persona ritrovata questa mattina e’ undi 35 anni, nigeriano. Sono ancora inleda parte della polizia ferroviaria per ricostruire la dinamica dell’accaduto.(agenzie NOVA)