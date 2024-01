ROMA Tenta furto arrestato 18enne a Tiburtina

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CRONACA DI– Ha infranto la vetrina di una tabaccheria all’interno dell’autostazione Tibus, nei pressi dello scalo ferroviario, e hato di rubare alcune scatole di tabacchi. Per questo un ragazzo di 18 anni e’ statodai carabinieri della stazione Piazza Bologna e della compagna Parioli. E’ successo la scorsa notte, quando diverse chiamate al 112 hanno segnalato rumori sospetti provenire dall’interno dell’autostazione di largo Guido Mazzoni. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno notato la vetrina della tabaccheria infranta, e sorprendendo all’interno un ragazzo che stavando di rubare alcune scatole di tabacchi. Per questo il, tunisino senza fissa dimora, e’ statoe portato in caserma, ...