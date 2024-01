Roma | Renato Sanches si offre al Besiktas

Altro stop per Renato Sanches : il centrocampista della Roma si ferma di nuovo, questa volta per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra... (calciomercato)

Renato Zero torna in concerto a Roma dopo l’evento al Circo Massimo: le date evento da non perdere . Il cantautore compone il suo ... (ilcorrieredellacitta)

L'ossessione di Tiago Pinto può già lasciare Trigoria. Sanches ha deluso sotto tutti i punti di vista e a causa dei tanti problemi fisici non è riuscito ad imporsi nella Roma. Il portoghese è fuori al momento per un problema alla caviglia. Spinazzola in Arabia Saudita. Söyüncü per la difesa di Mourinho. La Roma intanto non... Prima però bisogna fare una o due cessioni: Spinazzola, Celik e Sanches tra i possibili. La Roma lavorerà ancora sulla difesa: l'obiettivo numero uno è Caglar Söyüncü.