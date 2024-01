Roma | crollo palazzina | ecco dove e cosa è successo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tre feriti neldelladi 2 piani avvenuto a, o meglio, nel centro storico del piccolo comune di Canale Monterano, in provincia di. Un boato e poi il disastro: 3 persone estratte vive dalle macerie dell’edificioabitavano una famiglia e un uomo di 40 anni. Il più grave l’uomo che viveva in un appartamento al piano inferiore. Ferita lieve per il ragazzo e per una donna che si trovava in un edificio vicino: l’ipotesi sembra essere quella della fuga di gas ma sono ancora in corso indagini. L'articolo proviene da Italia Sera.

