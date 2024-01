Roma-Atalanta | stop per Llorente | fastidio all’adduttore destro per lo spagnolo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Continua e continuerà l’emergenza in casaper quanto riguarda il pacchetto arretrato della squadra allenata da Josè Mourinho. Il tecnico giallorosso infatti dovrà tenere in contro e cercare di sopperire al probabilee per Diegoche è dovuto uscire anzi tempo dalla sfida contro l’, nel match poi terminato 1-1. Il difensoreha sentito unnei minuti che hanno appena preceduto la fine del primo tempo del match dell’Olimpico.è stato poi sostituito dal nuovo acquisto Huijsen, arrivato dalla Juventus pochissimi giorni fa. Se l’infortunio dellodovesse essere più o meno grave, non è da escludere un altro intervento sul mercato. ...

La Roma ha deciso per il silenzio stampa al termine della partita contro l’Atalanta in seguito all’espulsione di Mourinho Nessun tesserato della ... (calcionews24)

(Adnkronos) – Roma e Atalanta pareggiano 1-1 nel match in calendario oggi 7 gennaio 2024 per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato ... ()

1 - 1 (1 - 1)(3 - 5 - 2): Rui Patricio, Mancini, Llorente (1' st Hujisen), Kristensen, Karsdorp (20' st Celik), Bove, Cristante, Pellegrini (28' st Paredes), Zalewski (20' st .... Finisce in parità la sfida Champions tranel solito Olimpico soldout. In una partita emozionante giocata più sui muscoli che sulla tecnica, le squadre di Mourinho e Gasperini ce la mettono tutta per superarsi ma senza ...La decisione di José Mourinho negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio della gara tra Roma e Atalanta. Ci si aspettava un match ad alta intensità tra Roma ed Atalanta e nella sfida ...ROMA (ITALPRESS) – La Roma e l’Atalanta non vanno oltre un pareggio per 1-1 nell’ultima gara della diciannovesima giornata di Serie A: al vantaggio di Koopmeiners risponde Dybala, su calcio di rigore.