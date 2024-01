Roma-Atalanta | Mourinho ha già abbandonato lo stadio Olimpico | niente interviste e conferenza

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Joséhaloe non rilasceràe non parteciperà allastampa dopo. Lo Special One, come già capitato qualche settimana fa, furioso per le decisioni sul campo e soprattutto ancora scottato dall’espulsione nel recupero per le proteste reiterate nei confronti dell’arbitro Aureliano, ha deciso di lasciare l’impianto capitolino e di andare direttamente a casa. SportFace.

. Finisce in parità la sfida Champions tranel solito Olimpico soldout. In una partita emozionante giocata più sui muscoli che sulla tecnica, le squadre di Mourinho e Gasperini ce la mettono tutta per superarsi ma senza ...Lae l'non vanno oltre un pareggio per 1 - 1 nell'ultima gara della diciannovesima giornata di Serie A: al vantaggio di Koopmeiners risponde Dybala , su calcio di rigore. Gara vibrante, ...ROMA (ITALPRESS) – La Roma e l’Atalanta non vanno oltre un pareggio per 1-1 nell’ultima gara della diciannovesima giornata di Serie ...Serie A: Roma e Atalanta 1-1 All’Olimpico la squadra di Mourinho parte bene ma passa l’Atalanta con Koopmeiners. I giallorossi pareggiano con Dybala che trasforma un rigore accordato per fallo di Rugg ...