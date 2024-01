Roma-Atalanta | Gasp attacca i giallorossi | “Sempre una corrida con loro”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Al termine del match pareggiato dalla suacontro laè intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ il tecnico degli orobici, Gian Pieroerini Un pareggio che, a quanto pare, sta molto stretto all’. Lo ha chiaramente capire Gian Pieroerini, manager della ‘Dea’, che raccoglie comunque un ottimo punto in quel dicontro idi José Mourinho. Al termine della sfida è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn‘ dove ha voluto fare il punto della situazione. Non le ha mandate assolutamente a dire al team allenato dallo ‘Special One’ che, a detta sua, “condizionerebbe” gli arbitri ad ogni partita di campionato. Gian Pieroerini al termine del match pareggiato contro la(Foto LaPresse) ...

Roma e Atalanta impattano all’Olimpico e se il pareggio è giusto, è anche una frenata importante per due squadre in corsa per la zona Champions . ... (sportface)

Roma - Apre Koopmeiners, risponde Dybala su rigore, lo scontro diretto per la Champions tra Roma e Atalanta finisce in parità, 1 - 1 , con Mourinho ... ()

La Lazio passa a Udine, Napoli battuto dal Torino, un punto a testa per. Ecco la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ 1) INTER 48 punti 19 ...- Apre Koopmeiners, risponde Dybala su rigore, lo scontro diretto per la Champions trafinisce in parità, 1 - 1 , con Mourinho che nel finale viene espulso e allontanato dalla panchina. Proprio il tecnico giallorosso ha deciso di non fermarsi davanti alle telecamere e di ...ROMA (ITALPRESS) – La Roma e l’Atalanta non vanno oltre un pareggio per 1-1 nell’ultima gara della diciannovesima giornata di Serie A: al vantaggio di Koopmeiners risponde Dybala, su calcio di rigore.Nessun tesserato della Roma si è presentato dai giornalisti al termine della sfida contro l'Atalanta Dopo il pareggio contro l'Atalanta, nessun tesserato della Roma si è presentato ai microfoni dei gi ...