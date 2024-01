Roma-Atalanta | Dybala e la pallonata a Koopmeiners | cosa è successo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – Paulosegna il rigore dell’1-1 per lacontro l’e, tornando verso centrocampo, tira unaa Theun. Il gesto dell’attaccante giallorosso fa da corollario al penalty trasformato dall’argentino nel match che chiude la 19esima giornata d’andata del campionato di Serie A. Al 39?realizza il rigore assegnato dall’arbitro Aureliano, dopo il ricorso al Var, per un fallo di Ruggeri su Karsdorp. Perché il numero 21 si arrabbia con? Il giocatore dell’, nelle schermaglie prima del penaly, prova a disturbarespostando il pallone che l’argentino ha appena collocato con cura e attenzione sul dischetto. L’attaccante giallorosso deve ripetere il ‘cerimoniale’, con ...

La Roma ha deciso per il silenzio stampa al termine della partita contro l’Atalanta in seguito all’espulsione di Mourinho Nessun tesserato della ... (calcionews24)

Continua e continuerà l’emergenza in casa Roma per quanto riguarda il pacchetto arretrato della squadra allenata da Josè Mourinho. Il tecnico ... ()

(Adnkronos) – Roma e Atalanta pareggiano 1-1 nel match in calendario oggi 7 gennaio 2024 per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato ... ()

1 - 1 (1 - 1)(3 - 5 - 2): Rui Patricio, Mancini, Llorente (1' st Hujisen), Kristensen, Karsdorp (20' st Celik), Bove, Cristante, Pellegrini (28' st Paredes), Zalewski (20' st .... Finisce in parità la sfida Champions tranel solito Olimpico soldout. In una partita emozionante giocata più sui muscoli che sulla tecnica, le squadre di Mourinho e Gasperini ce la mettono tutta per superarsi ma senza ...Alla vigilia tutti avevano previsto che Roma-Atalanta sarebbe stata una partita molto calda e così è stato. Tanti falli, constrati duri e nessuno che vuole tirare indietro il piede. La posta in palio ...Al termine del match contro l’Atalanta, finito 1-1, Josè Mourinho è stato espulso da Aureliano nei minuti di recupero saltando così la prima gara del girone di ritorno contro il Milan a San Siro. Molt ...