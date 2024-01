Roma-Atalanta | Carnesecchi | “Portiamo a casa un bel punto Siamo contenti”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “Staseradel risultato, abbiamo preso un belin una trasferta molto complicata. Dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo visto cheriusciti a fare meglio nel finale., facciamo passo dopo passo. È una squadra che può crescere molto secondo me. Il quarto posto ci fa molta gola, ma noi pena migliorare di partita in partita. Aspettiamo la fine della stagione per tirare le somme. Sicuramente è stata una partita fantastica e molto faticosa, ora ci aspetta un’altra sfida importante. La Coppa Italia ci fa gola”. Così il portiere dell’, Marco, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio ottenuto contro la. SportFace.

