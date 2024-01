Roma-Atalanta 1-1 | Dybala risponde a Koopmeiners su rigore

(Di lunedì 8 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Lae l'non vanno oltre un pareggio per 1-1 nell'ultima gara della diciannovesima giornata di Serie A: al vantaggio di, su calcio di. Gara vibrante, debutto in giallorosso per il giovane Huijsen e in maglia orobica per Hien. Dopo 7 minuti Romelu Lukaku ha la prima occasione da gol, ma Carnesecchi si fa trovare pronto e sventa la minaccia. Poco dopo sono i nerazzurri a passare in vantaggio conche, su assist di Miranchuk, anticipa Karsdorp e infila alle spalle di Rui Patricio. Dopo essere andati sotto gli uomini di Josè Mourinho reagiscono e creano più di un pericolo con Lukaku edalle parti di Carnesecchi, che salva i suoi con degli ottimi interventi. ...

