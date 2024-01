ROMA Arrestati due 15enne al Tufello

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Stavano viaggiando senza casco a bordo di un motorino rubato. Per questo due ragazzi di 15 anni sono statidai carabinieri della stazioneCitta’ Giardino in zona, nel quartiere Monte Sacro della Capitale. E’ successo in piazza degli Euganei, la scorsa notte, quando i militari hanno notato i due giovani, senza casco, a bordo di uno scooter. Alla vista dei carabinieri, i due si sono dati alla fuga, ma sono stati fermati poco dopo. I militari hanno quindi accertato che il mezzo, palesemente manomesso, era stato rubato poco prima. I due ragazzi,ni, sono stati anche trovati in possesso di arnesi da scasso, ovvero due cacciaviti e un set di chiavi a brugola.