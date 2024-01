Roma | al via le prenotazioni per ‘Montecitorio a porte aperte’ | come e dove riservare il proprio posto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Si aprono online oggi, lunedì 8 gennaio, alle 10, leper la prima data dell’anno di Montecitorio aaperte, in calendario domenica 14. L’evento – aperto dal concerto in piazza della Banda della Polizia di Stato diretta dal Maestro Roberto Granata, che esegue l’Inno nazionale in apertura e l’Inno europeo in chiusura – consente di visitare la sede della Camera, offrendo la possibilità di accedere ai luoghi più significativi del Palazzo accompagnati da una guida interna: l’Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanzala Sala della Regina, la Sala della Lupa, la Sala Aldo Moro e la Sala delle Donne. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. Protesta delle animaliste a Montecitorio: lanciano pittura e chiedono “stop” per i sussidi agli allevamenti Montecitorio aaperte domenica ...