Roma | al Museo Nazionale di Castel Sant' Angelo l' inaugurazione della mostra Le vie della fede Sangiuliano tra i presenti

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Lunedì 22 gennaio, alle ore 17:00, presso ildi– Lungoteverelo 50,– si terrà l'IL GIUBILEO – LE VIE, Catalogo Gangemi Editore. A presenziare l'evento Gennaro, MinistroCultura, Massimo Osanna, Direttore Generale Musei e Giuseppe Lepore, Presidente Centro Europeo per il Turismo e la Cultura. Lasarà aperta al pubblico dal giorno successivo

Bergamo. Se non tutti conoscono il Murmillo, sicuramente nessuno sa però che prima di Caligola esistevano ben tre armature mirmilloniche, anzi di ... (bergamonews)

sotto il museo della Città di Spalato , in Croazia, sono state rinvenute antiche terme romane , tra cui una piscina, mosaici e un sistema di ... ()

Così facendo, si crea una sorta di culto religioso, undel passato che al contempo blocca il ... Luigi attualmente vive ae collabora con il produttore Alessandro Forte ( Aiello , Galeffi , ...... - ARTS CLUB DI MANHATTAN - CONTEA DI WESTCHESTER , TIME SQUARE IN MADISON AVENUE GALLERY EDEN FINE ART (NY) AL QUIRUNALE (), mostra antologica (Mapri)archeologico F. Ribezzo (...Cosa vedere a Fez, custode indiscussa delle tradizioni dell'Islam, con l'università più antica e la medina tra le più grandi del mondo.Oltre 166 mila ingressi nel 2023, contro i 77 mila dell’anno precedente, 23 mila i turisti e torinesi che hanno visitato le sale in via Verdi nelle vacanze ...