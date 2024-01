ROMA 21enne trovato in auto con ferite da taglio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CRONACA DI– Il fatto è successo a Castelverde, poco dopo le 17 di ieri, dove un giovane di 21 anni stava suonando il clacson in modo insistente. Questo per riuscire a richiamare l’attenzione dei passanti e ottenere aiuto. Fortunatamente qualcuno ha sentito quel rumore e ha deciso di raggiungerlo. Il ragazzo era all’interno della sua, una Fiat Panda bianca, ed era in gravi condizioni presentando variedasu tutto il corpo. Sul luogo sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del 118 e la Polizia. Il giovane è stato trasportato con urgenza all’ospedale di Tor Vergata dove gli sono stati riservati tutti i dovuti accertamenti medici. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo sarebbe stato colpito almeno otto volte con cocci di bottiglia, la cui origine non è ancora ...