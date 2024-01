Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne | Maria spiazza | Ida fa una figuraccia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nella puntata di oggi di, lunedì 8 gennaio,Diha deciso dire la trasmissione.De Filippi ha fatto accomodare sia lei sia Alessandro Vicinanza al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la loro conoscenza. Le cose, purtroppo, non sono andate nel verso sperato dalla Di, sta di fatto che la donna ha fatto un discorso molto serio, a seguito del quale ha deciso di andare via. La conduttrice ha avuto una reazione un po’nte, mentre Ida Platano ha fatto una. Vediamo cosa è successo.va via,ride e Ida fa unaCome già preannunciato ...

Roberta Di Padua , clamorosa indiscrezione sulla ormai ex dama di Uomini e Donne . Per lei sarebbe in arrivo una grande sorpresa. A lanciare ... (caffeinamagazine)

Alessandro Vicinanza è l’ex fidanzato di Ida Platano prima che la dama over tornasse a Uomini e Donne con il ruolo di tronista: per quale motivo si ... (blogtivvu)

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi e la dedica social per Brando Oltre alla situazione di Alessandro Vicinanza eDi, che saranno protagonisti della puntata di oggi, per il trono over , il ...In molti hanno pesato che si potesse trattare diDi, dopo che la dama di Cassino ha lasciato lo studio delusa da Vicinanza, e pronta a non tornare più nel parterre femminile. Invece, ...Colpo di scena a Uomini e Donne dove Roberta Di Padua ha lasciato il programma dopo l'ultima delusione in amore.Una delle corteggiatrici del tronista di Uomini e Donne Brando Ephikrian, Beatriz D'Orsi, ha dedicato una romantica storia Instagram al ragazzo.