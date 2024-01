Robert Downey Jr | Chaplin | Iron Man e Lewis Strauss sono gli unici 3 ruoli che mi hanno ossessionato

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Reduce dalla magistrale interpretazione diin Oppenheimer, l'attore ha rivelato di essere statodal suo personaggio. Dopo essere stato uno dei pilastri fondamentali del Marvel Cinematic Universe dal 2008 al 2019 nei panni di Tony Stark/Man,Jr. è tornato alla ribalta in Oppenheimer, film di Christopher Nolan uscito nelle sale nel 2023, dove ha vestito i panni di, ex Segretario del commercio ad interim degli Stati Uniti. Un ruolo che a sua detta lo ha davverocome poche volte successo in carriera. "Cistate soltanto tre volte nell'arco della mia carriera in cuidiventato completamentedalla ...