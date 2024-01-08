Rizespor-Besiktas (martedì 09 gennaio 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 8 gennaio 2024) Sconfitto nettamente in casa nel derby contro il Kasimpasa il Besiktas prova a rialzare la testa, ma dovrà farlo sul difficile campo della sorpresa Rizespor. La squadra di Palut continua a stupire e la vittoria interna sull’Hatayspor dell’ultimo turno è il settimo risultato utile consecutivo che vale il quarto posto in coabitazione proprio con i bianconeri ed il Kayserispor. Un InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting
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Le partite di oggi, lunedì 25 dicembre 2023 - Calciomagazine ...30 Sanat - Naft - Zob Ahan 12:30 MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI Kyrgyzstan - Uzbekistan 16:30 TURCHIA SUPER LIG Alanyaspor - Samsunspor 15:00 Kasimpasa - Rizespor 15:00 Hatayspor - Besiktas 18:00 ... Risultati calcio live, lunedì 25 dicembre 2023 - Calciomagazine ...Ahan 0 - 1 (Finale) MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI Kyrgyzstan - Uzbekistan 1 - 4 (Finale) TURCHIA SUPER LIG Alanyaspor - Samsunspor 3 - 1 (Finale) Kasimpasa - Rizespor 2 - 2 (Finale) Hatayspor - Besiktas ... Çaykur Rizespor-Besiktas Maçinin Hakemi Açiklandi Trendyol Süper Lig'in 16. haftasinda oynanacak maçlari yönetecek hakemler açiklandi. Yapilan açiklamaya göre Çaykur Rizespor - Besiktas maçini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Besiktas, Çaykur Rizespor'a konuk olacak Deplasmanda oynadigi son 3 maçi kazanan Besiktas, 7 eksikle ligin formda takimi Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
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