Ritrovata una minore scomparsa | affidata a una nuova ‘Casa Famiglia’

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri di Benevento hanno rintracciato in una abitazione di due pregiudicati in via Gioberti al Rione Libertà unail giorno prima dell’Epifania. La 16enne, con una storia familiare assai dura sulle spalle, si era allontanata lo scorso 5 gennaio dalla casa famiglia “Girasole” di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. La, figlia di persone anche loro già note alle Forze dell’Ordine, ora è stataalla casa famiglia “Donatella 2” in via Pio IX di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Paese natale di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima casa automobilistica, oggi Renazzo èfrazione del comune di Cento, in provincia di Ferrara. E quellain più frammenti nei ...... la bimba peruviana scomparsa lo scorso 10 giugno e mai più. La piccola viveva in un ex ... Sebambina scompare, la città è a lutto'. Lo scontro si è fatto arroventato quando il Pd ha detto ...Paese natale di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, oggi Renazzo è una frazione del comune di Cento, in provincia di Ferrara. E quella ritrovata in più frammenti nei ...Tra i Suv di segmento C, la Kia Sportage offre tutte le tipologie di ibrido, dalle versioni mild hybrid fino alle plug-in hybrid, passando per la variante full hybrid come la vettura della nostra prov ...