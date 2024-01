Ritorno in Serie A dopo la pesante sconfitta | chiusura ad un passo

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Colpo ad uninA, dove il club è vicinissimo a chiudere per unla. Le ultime news di mercato. La prima giornata diA del 2024, nonché ultima del girone d’andata, ha saputo regalare un mix di emozioni mai toccate prima con mano in un semplice turno di campionato. Dal secondotonfo scampato dal Bologna al trionfo ricco di polemiche dell’Inter, passando per lo sprint del Milan, l’ennesima debacle del Napoli nonché lo strappo al 90? della Juventus. Il tutto, fino a giungere al pareggio nella sfida “Champions” fra Roma e Atalanta. Un risultato in particolare è stato però in grado di spostare gli occhi dellaA nuovamente sulle news inerenti al calciomercato. Il 3-0 incassato dal ...