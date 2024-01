RISULTATI | RevPro Live In London #81 07 01 2024

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Idello Show andato in scena la scorsa Domenica a Londra:In#81Domenica 7 Gennaio – Londra (UK) Leyton Buzzard batte Cameron Khai (12:31) Ricky Knight Jr. batte Brett Semtex (14:08) Connor Mills (w/Gio) batte Trent Seven (15:09) Six Man Tag Team MatchHarley Hudson, Jordon Breaks, Luke Jacobs battono Dani Luna, Leon Slater & The OJMO (23:28) Gabe Kidd batte Robbie X (13:42)Undisputed British Women’s Title #1 Contendeship Best Two Out Of Three Falls MatchSafire Reed batte Kanji 2:1 (15:05) e diventa Nuova #1 Contender, Ordine di schienamenti: -Safire Reed batte Kanji (6:20)-Kanji batte Safire Reed (10:45)-Safire Reed batte Kanji (15:05) JJ Gale batte Callum Newman (13:46)