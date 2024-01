“Rischio di innamorarmi di lui” Grande Fratello | la confessione della concorrente è arrivata

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 gennaio 2024), Letizia svela come stanno davvero le cose con Paolo. Da diverso tempo nella Casa i due concorrenti si sono avvicinati ammettendo un interesse reciproco. Per lui Letizia Petris ha perfino lasciato il fidanzato. In giardino c’è stato anche un lungo bacio, ma poco dopo èla prima incomprensione. Il macellaio romano ha notato che lei non era a suo agio quando lui le si avvicinava. “Mi dispiace che ti senti a disagio con me” le ha detto Paolo Massella. E Letizia Petris ha tagliato corto: “Sono fatta così”. Poi ha spiegato che il suo non è disagio ma imbarazzo e che, comunque, non è il tipo di donna che ama stare tutto il giorno in compagnia dell’uomo che “frequenta”. Recentemente la fotografa ha svelato i suoi sentimenti nei suoi confronti prendendo spunto da una discussione con Giuseppe Garibaldi e Perla ...