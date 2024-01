Rinnovo CCNL Poste Italiane SpA | Le richieste dei lavoratori ai dirigenti sindacali

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 8 gennaio 2024) In un periodo in cui si parla molto di riforma pensioni e di delusione emergente tra ipost legge di bilancio 2024 che ha peggiorato le ultime misure previdenziali (Vedi Quota 103 solo con contributivo, opzione donna dai 61 anni, Ape sociale dai 63 anni e 5 mesi) rendendo più aspro l’accesso alla quiescenza da parte di chi era prossimo dalla pensione, non possiamo tralasciare anche quanti hanno dinanzi ancora tanti anni di lavoro prima di poter centrare i requisiti e che chiedono maggiori tutele per poterci arrivare al meglio. Per questo abbiamo deciso di dare voce alledeipostali che sono state raccolte minuziosamente dalla redazione AltrocheTG, magazine sindacale ideato e condotto da Giuseppe Silvio L’Abbate e Daniele Tresca, allo scopo di creare un documento sintesi inviato alle OO.SS che giovedì 11 ...