Rinascente raggiunge un miliardo di fatturato nel 2023

Leggi su seriea24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) –lo storico traguardo deldi euro dinel, con una progressione percentuale di +16% sul 2022 e +14% sull’anno record 2019. I 9 department store sono palcoscenici per i migliori brand, affermati ed emergenti, made in Italy e internazionali. Il grande risultato raggiunto, fa sapere, “è frutto di una strategia che tocca tutti gli aspetti del business, come le renovation degli store e del brand mix, l’introduzione di grandi operazioni commerciali tematiche, il lancio del nuovo programma Loyalty, la creazione di grandi eventi e progetti speciali in collaborazione con i nostri brand partner”. Tra il 2017, con l’apertura del flagship di Roma via del Tritone, e ilsono stati completamente ...