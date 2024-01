Rifondazione Comunista | “Solidarietà ai giornalisti dell’Agenzia Dire”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 8 gennaio 2024) ROMA – Il Partito dellaesprime la “massima” ai“che oggi manifestano contro i licenziamenti e le sospensioni immotivate messi in atto dalla proprietà. Dopo due anni di decurtazioni degli stipendi e rompendo le trattative sindacali, l’amministrazione della società editrice, la Com.e, non solo nel giorno di Natale ha licenziato illegittimamente 14, ma nella notte del 31 dicembre, tramite mail, ha comunicato la sospensione immediata e senza retribuzione di altri 17della sede di Roma. Tutto questo mentre è in corso presso il Dipartimento dell’editoria un piano di riforma delle agenzie stampa che potrebbe portare nuovi fondi pubblici al ...